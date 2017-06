O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) abriu as inscrições para vagas de oficial de apoio judicial e oficial judiciário para a função de comissário da infância e da juventude. Ao todo, são 15 vagas, incluindo ampla concorrência e cotas, e ambos os cargos exigem nível médio.

Os salários são de R$3.457,01 com carga horária de oito horas por dia. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de julho pelo site da organizadora do concurso . A taxa para participar é de R$60 e o boleto deve ser pago até o dia 31 de julho.

Os candidatos que desejarem pedir isenção do pagamento devem estar desempregados sem receber nenhum benefício ou estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Segundo o edital do concurso, o candidato aprovado poderá ocupar a função em qualquer uma das comarcas de Minas Gerais. Confira o edital na íntegra.