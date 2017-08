O Ministério da Cultura divulgou nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial da União (DOU), os critérios de seleção do filme longa-metragem que será indicado como candidato brasileiro ao Oscar 2018 de Melhor Filme em Língua Estrangeira da 90ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Poderão concorrer os filmes que tiverem sido lançados e exibidos inicialmente no Brasil, em sala de cinema comercial, por no mínimo sete dias consecutivos, entre 1º de outubro de

2016 e 30 de setembro de 2017.

A inscrição deverá ser feita no site do Ministério da Cultura até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de agosto.

A seleção do filme será realizada por Comissão Especial, composta por especialistas com atuação notória no setor audiovisual a serem indicados pela Academia Brasileira de Cinema.

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura é a responsável pelo apoio à comissão, cuja composição ainda não foi divulgada.

A Comissão Especial de Seleção Oscar 2018 anunciará o resultado da seleção no dia 15 de setembro, segundo a portaria do DOU.

No ano passado, o filme Pequeno Segredo, dirigido por David Schurmann, foi indicado como representante do Brasil, mas não foi selecionado como finalista. O melhor filme foi Moonlight – Sob a Luz do Luar .