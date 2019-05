Estão abertas de 03 a 21 de junho as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 003 de 2019, para cadastro de reserva, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG).

Vagas

Condutor Socorrista nas cidades de Bambuí, Bom Despacho, Candeias, Cláudio, Itapecerica, Santo Antônio do Monte, Pará De Minas, Pitangui, Santo Antônio do Amparo, Dores Do Indaiá, Itaguara, Lagoa da Prata, Luz.

Médico em Nova Serrana, Divinópolis, Luz, Oliveira.

Técnico em enfermagem em Martinho Campos.

Inscrições

As inscrições serão feitas em duas etapas. Os interessados devem entrar no site do Cis-Urg Oeste e preencher uma ficha de inscrição on-line através do link que constará no edital. Após esse preenchimento, o candidato receberá um e-mail de confirmação no endereço eletrônico cadastrado. Juntamente com os documentos solicitados no edital, deve constar a confirmação impressa. Os candidatos podem comparecer ou enviar os documentos via Sedex para a sede do Cis-urg Oeste, situada na Praça Pedro Xisto Gontijo, n° 550, Centro de Divinópolis, seguindo todas as orientações que constam no edital que está publicado no www.cisurg.oeste.mg.gov.br.

Os processos seletivos anteriores ainda estão vigentes. Algumas cidades possuem candidatos a serem chamados e será seguida a ordem classificatória

Cronograma

03/06/2019 – Publicação do edital

03/06 a 21/06/2019 – Período de inscrições

05/07/2019 – Resultado preliminar da Etapa Única – Análise Curricular

08 e 09/07/2019 – Período de interposição de recursos da Etapa Única – Análise Curricular

10/07/2019 – Resultado de recursos da Etapa Única – Análise Curricular

11/07/2019 – Resultado final da Etapa Única – Análise Curricular e do Processo Seletivo Simplificado

12/07/2019 – Homologação do Processo Seletivo Simplificado.