A Secretaria Municipal de Cultura abriu as inscrições para montagem da Orquestra Sinfônica das Areias Brancas. O prazo para efetuar a inscrição vai até o dia 10 de fevereiro.

Podem concorrer a uma vaga candidatos que tenham a partir de dez anos completos, brasileiros ou estrangeiros natos ou naturalizados, com residência comprovada em Minas Gerais.

Para efetuar a inscrição, o interessado deve preencher o formulário de inscrição anexo ao edital, que está disponível na Secretaria Municipal de Cultura (Centro Cultural Casa do Engenheiro) e pode, também, ser solicitado pelo e-mail contato.osab@yahoo.com. O formulário preenchido deve ser entregue pelo mesmo e-mail ou na sede da pasta.

As audições acontecerão no dia 18 de fevereiro, a partir das 8h, na Secretaria Municipal de Cultura. As atividades da Orquestra Sinfônica das Areias Brancas terão início no dia 4 de março, no Centro Cultural Casa do Engenheiro, às 8h.

A Orquestra

A Orquestra Sinfônica das Areias Brancas foi criada durante o mandato do atual secretário de Cultura, Aluísio Veloso, mas foi desativada na administração passada. Ela volta neste ano e terá como regente Samea Alves. A maestrina é formiguense e formada em regência pela UFMG, comandou orquestras dentro da instituição e possui em diversas orquestras e festivais em seu currículo.

Vagas

Foram disponibilizadas 83 vagas para a Orquestra:

– Violino 24 vagas para iniciantes;

– Viola oito vagas para iniciantes;

– Violoncelo oito vagas para iniciante;

– Contrabaixo quatro vagas para iniciantes;

– Flauta quatro vagas para quem tem conhecimento básico;

– Oboé quatro vagas para quem tem conhecimento básico;

– Clarineta quatro vagas para quem tem conhecimento básico;

– Fagote quatro vagas para quem tem conhecimento básico;

– Trompa quatro vagas para quem tem conhecimento básico;

– Trompete duas vagas para quem tem conhecimento básico;

– Trombone três vagas para quem tem conhecimento básico;

– Tuba uma vaga para quem tem conhecimento básico;

– Sax soprano duas vagas para quem tem conhecimento básico;

– Sax alto duas vagas para quem tem conhecimento básico;

– Sax tenor duas vagas para quem tem conhecimento básico;

– Sax barítono duas vagas para quem tem conhecimento básico;

– Violão uma vaga para quem tem conhecimento básico;

– Piano uma vaga para quem tem conhecimento intermediário;

– Percussão duas vagas para iniciantes;

– Bateria uma vaga para quem tem conhecimento básico.