As inscrições para participar dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras (Centro de Referência em Assistência Social) de Córrego Fundo tiveram início na segunda-feira (4) e estarão abertas até o final de fevereiro.

A chamada para as inscrições é para novos integrantes, mas também para os que já participaram do grupo e precisam fazer seu recadastro.

Atualmente, o Cras de Córrego Fundo oferece grupos de convivência para terceira idade, o grupo Melhor Idade “Estrela do Amanhã”, para mulheres, o “Viva Mulher”, além do grupo de crianças e jovens.