Foram abertas nesta segunda-feira (9) as inscrições para os concursos musicais e de dança que serão realizados durante a 12 a edição do Festival da Linguiça. O prazo vai até o dia 20 deste mês.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela organização dos concursos, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas via Correios ou diretamente na secretaria, das 8h às 11h e de 13h às 17h, no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (antiga Casa do Engenheiro).

Além de dados pessoais, os artistas interessados em participar dos concursos deverão fornecer material com produção própria, em CD e DVD, conforme regulamentos que estão no site da Prefeitura.

O Festival da Linguiça ocorrerá entre os dias 15 e 17 de junho, no estacionamento do Terminal Rodoviário, e contará com três concursos musicais (sertanejo; bandas e samba, pagode e MPB) e um de dança.

Os concursos musicais ocorrerão no sábado, dia 16 de junho, com início ao meio-dia (para o de samba, pagode e MPB); às 17h(para o de sertanejo) e às 22h (para o de bandas). Já o concurso de dança será no domingo, dia 17, com início às 11h.

Uma comissão organizadora selecionará os cinco melhores trabalhos de cada modalidade para participarem dos concursos. Os escolhidos serão divulgados no site da Prefeitura.

A ordem das apresentações será sorteada dias antes do festival. Cada artista terá um tempo estimado de 30 minutos. O público que estiver no Festival da Linguiça será o responsável pelo julgamento realizado via internet. O tempo de duração da votação será de 20 minutos.

A premiação será de R$2 mil (para o primeiro lugar); R$1.500 (para o segundo lugar) e R$1 mil (para o terceiro lugar). Mais informações sobre os concursos, basta acessar os regulamentos no site da Prefeitura ou pelo telefone da Secretaria de Cultura: 3329-1827.

IMPRIMIR