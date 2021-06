Está aberto agendamento para pessoas com idade entre 55 e 59 anos para a vacinação contra a Covid-19. As doses disponíveis para a imunização são sobras de agendamento efetivados incorretamente por pessoas que não se enquadram em grupos prioritários de vacinação do momento.

A vacinação será amanhã, dia 29 de junho, no posto de saúde Vila Didi e o agendamento deve ser feito através do link: https://smart24.com.br/vacina/formiga. No momento da vacinação, a pessoa tem que levar documento de identidade e CPF, além de um comprovante de endereço (original e cópia).

Fonte: Decom