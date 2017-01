O Conselho Superior de Normas e Diretrizes da Fundação Educacional de Formiga (Fuom) divulgou o edital com as normas gerais para a publicidade e concorrência para aluguel do bar situado no Clube Unifor-MG.

O selecionado firmará contrato de locação com a Fuom pelo período compreendido entre 1o fevereiro e 31 de julho de 2017. O valor mínimo de locação para o espaço é R$200 e o locatório deve arcar com as despesas de energia elétrica.

O candidato deverá entregar a proposta, em envelope lacrado e rubricado, mediante protocolo, até esta terça-feira (24) na Secretaria do clube, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na avenida Hernany Bottrel de Moura, s/nº, bairro Planalto. Informações: (37) 3329-1472.

Confira o edital.