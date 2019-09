Milhares de pessoas participam neste sábado (21) da abertura oficial da 186ª edição tradicional Oktoberfest de Munique, na Alemanha, que é considerada a maior festa mundial da cerveja.



Uma hora antes da abertura oficial, várias barracas já haviam fechado suas portas devido à superlotação. Mesmo aqueles inscritos nas listas de convidados das tendas não estavam sendo admitidos, disseram os organizadores.



O prefeito de Munique, Dieter Reiter, abriu o primeiro barril de cerveja com dois golpes de martelo e as palavras O’zapf is (algo como “está aberto”, em dialeto bávaro).



Como a tradição exige, ele entregou a primeira caneca ao governador do estado, Markus Söder, e os dois brindaram a um festival pacífico.



Cerveja não é barata



Cerca de 6 milhões de pessoas do mundo todo estão sendo esperadas na festa programada para terminar em 6 de outubro. A participação em 2018 aumentou 14% em relação ao ano anterior – no ano passado, por volta de 6,3 milhões de pessoas prestigiaram o festival.



Embora atraia milhões de visitantes todos os anos, a cerveja não é barata: um litro da bebida pode custar até 11,80 euros (R$54). Como nos anos anteriores, mochilas e sacolas grandes são proibidas por razões de segurança.

