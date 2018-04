A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, em parceria com o Sicoob Credifor, promoverá o 13o Campeonato Ruralzão. A abertura dele está agendado para este sábado (14), no campo do Formiga Esporte Clube (FEC), a partir das 14h, com a presença do secretário da pasta, Cid Corrêa, e dos times que participarão do campeonato.

Segundo o supervisor de Esportes da pasta, Célio Pacheco, o campeonato começa no dia 29 deste mês, com partida disputada entre Fazenda Velha e Vigilatos, e vai até o dia 15 de julho. São 16 times, representando diversas comunidades rurais de Formiga, que participarão do campeonato. A arbitragem será feita pela LAF (Liga Amadora Formiguense).