A Acif/CDL divulgou nesta sexta-feira (9) informações sobre a decisão do pedido de liminar, para a abertura do comércio não essencial de Formiga.

A liminar foi indeferida e, as entidades poderão recorrer da decisão. Elas explicam aos associados que irão continuar tentando negociação com o chefe do Executivo que, nesta quinta (5), abriu novamente o diálogo sobre a questão.

De acordo com a Acif/CDL, ao indeferir a liminar o Magistrado prosseguiu com seu entendimento lançado em outros mandados de segurança, ali afirmando a competência do chefe do executivo, a supremacia do interesse público e a condição de lotação das UTI’s no Município. Ressaltou o magistrado:

“(…) medidas adotadas pela autoridade coatora encontram respaldo no comprometimento da assistência à saúde em razão da ocupação de 100% (cem por cento) dos leitos municipais para atendimento a pacientes acometidos da Covid-19 (…)”

Menciona também:

“(…)Consigne-se, ainda, a posição preponderante da Administração Pública em decorrência da supremacia do interesse público.(…)”

Reafirma a competência do chefe do executivo para definir a questão, conforme entendimento do STF:

“(…)

Contudo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Executivo, em relação a determinação de medidas administrativas, mormente em decorrência da análise sistemática promovida no presente caso.(…)”

Fonte: Acif/CDL