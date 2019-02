Gleiton Arantes

A abertura do 14º Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão 2019) ocorrerá no dia 10 de março no estádio João Francisco de Paula (Campo do Vila). O torneio contará com a participação de 16 equipes divididas em quatro chaves.

A partir das 8h haverá hasteamento da bandeira e a apresentação das equipes. Em seguida, as equipes se enfrentarão em partidas de 15 minutos. Jogam: Segredo e Córrego da Divisa, Paneleiros e Aroeiras, Pouso Alegre e Fivela, Padre Doutor e Vigilatos, Rodrigues e Frazões, Papagaios e Padre Trindade, Vendinha e Fazenda Velha, Albertos e Serrinha.

O início do torneio ocorrerá no dia 17. Em Frazões, se enfrentam: Albertos e Paneleiros às 13h e Frazões e Fivela às 15h. Em Papagaios, jogam: Rodrigues e Segredo às 13h e Papagaios e Aroeiras às 15h.