A cerimônia de abertura da fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg).

O evento aconteceu no ginásio poliesportivo da Escola Estadual Abílio Machado (Polivalente) e contou com a participação do vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, do chefe de Gabinete, Alex Arouca, que representou o prefeito Eugênio Vilela, do superintendente Regional de Passos, Ricardo Medeiros Teixeira, da prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, dos diretores das escolas estaduais e municipais, além dos professores e alunos participantes das competições.

A abertura contou com desfile das delegações das cidades participantes, execução do Hino Nacional e Hino a Formiga. O juramento do atleta foi realizado pelo aluno da Escola Estadual Abílio Machado, Renan da Silva Barroso e a pira olímpica foi acessa pelo aluno do Colégio Losango, Lucca Castro Monteiro, que conduziu a tocha entre os atletas.

As modalidades esportivas que estão acontecendo são: futsal, handebol, voleibol e xadrez, divididos nos módulos 01 (atletas nascidos no ano de 2005, 2006, 2007) e módulo 02 (atletas nascidos no ano de 2002, 2003, 2004).