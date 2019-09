A Secretaria de Educação e Esportes de Formiga divulgou informações sobre os Jogos Rubens Paiva (Jerp) “Seletiva JEMG 2020”. As competições ocorrerão entre setembro e novembro.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 25 deste mês, às 17h, na Praça da Matriz São Vicente de Férrer, com a participação de todos os atletas envolvidos.



A competição conta com a participação de 13 escolas: Miralda da Silva Carvalho, Caic, Arlindo de Melo, Professor Joaquim Rodarte, Dr. Abílio Machado, Aureliano Rodrigues Nunes, Jalcira Santos Valadão, Tonico Leite, José Bernardes de Faria, Rodolfo Almeida, Colégio Santa Teresinha, Colégio Losango, Colégio Unifor e Federal IFMG.



As modalidades que serão disputadas são: futsal, handebol, voleibol, basquete, atletismo, natação, vôlei de praia, tênis de mesa, xadrez e badminton.



Participarão cerca de 1100 alunos/atletas com idades entre 11 e 17 anos, divididos em dois módulos:

• Módulo 3 – Atletas nascidos no ano de 2006/2007/2008;

• Módulo 4 – Atletas nascidos no ano de 2003/2004/2005;



Os vencedores da competição representarão Formiga nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG em 2020).





Modalidades coletivas – JERP

Data: 24 de setembro a 19 de novembro (De segunda a sexta-feira)



Local: E.E. Dr. Abílio Machado e Quadra Poliesportiva do Quinzinho

Horário: 13h15 às 18h



• Xadrez

Data: 28 de outubro

Local: Clube do Xadrez Ramiro Corrêa Junior/Emart (antiga sede da Banda).

Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30



• Natação

Data: 30 de outubro

Local: Formiga Tênis Clube

Horário: 8h às 11h30 e 13:30h às 17h30





• Badminton

Data: 31 de outubro

Local: Clube Unifor

Horário: 8h às 11h30 e 13h30às 17h30



• Tênis de Mesa

Data: 1º de novembro

Local: E.M. Franklin de Carvalho

Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30





• Atletismo

Data: 5 e 6 de novembro

Local: Pista de Atletismo do Unifor

Horário: 8h às 11h30 – Jerp 15h30 às 17h30

“Gostaria de desejar sucesso aos nossos alunos/atletas, que a competição possa estimular a prática esportiva nos estabelecimentos de ensino, promover o intercâmbio sócio desportivo entre os participantes e as escolas envolvidas além de estabelecer um elo de identidade do educando e sua unidade de ensino”, destacou o vice-prefeito e secretário Municipal de Educação, Cid Corrêa.