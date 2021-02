Uma pistola semiautomática, calibre 380, e 12 munições (10 intactas e duas deflagradas) foram apreendidas por uma equipe de militares durante abordagem a um automóvel VW Gol, na manhã desta segunda (15), na BR-354, altura do bairro Esplanada, em Arcos.

A ação policial foi motivada por uma denúncia dando conta que os ocupantes do veículo, com placas de Divinópolis, estariam com a arma no interior do carro, após terem participado de uma troca de tiros na cidade de Bambuí por causa de um desacordo comercial com outras pessoas.

Ocupantes de dois outros veículos que seguiam logo atrás do primeiro e que teriam participado da ocorrência em Bambuí também foram abordados e presos. Uma motocicleta, motivo da discussão, estava com o grupo e também foi apreendida.

Os quatro indivíduos, com idade entre 22 e 41 anos, bem como os materiais, foram encaminhados à Delegacia para as demais providências.