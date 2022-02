Um homem que não aceitava o fim de um relacionamento chamou a Polícia Militar para prendê-lo depois de ameaçar a ex-mulher de morte. O caso aconteceu no bairro Resistência, em Vitória.

O confeiteiro Samuel Santos Souza, de 24 anos, contou que o relacionamento acabou porque ele traiu a mulher três vezes. Antes de ser encaminhado ao presídio, na manhã de terça-feira (22), ele disse que ficou revoltado porque a ex se envolveu com outra pessoa após a separação. Ainda segundo ele, a ex não queria retomar o casamento.

“Mandei várias mensagens dizendo pra ela que se ela não voltasse comigo ia matar ela e o cara que estava com ela. Essa é a realidade. Então, para isso não acontecer eu abri um BO [boletim de ocorrência] contra mim mesmo para proteger a vida dela e a da minha filha também. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura pra mim “, disse.

O confeiteiro disse ainda que nunca bateu em nenhuma mulher.