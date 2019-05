O problema do abandono de equipamentos das chamadas “academias ao ar livre”, que se repete em outras regiões de Formiga, permanece no bairro Tino Pereira mesmo após ser objeto de críticas por parte do vereador Sidney Ferreira na Câmara, na primeira semana de maio, tendo repercutido nas redes sociais.

A área que deveria ser usada pelos moradores para a prática de atividades físicas está tomada pelo mato e não passa por qualquer tipo de manutenção há meses, colocando em risco os que se aventuram a se exercitar e, como mostra bem o vídeo a seguir, indica o que deverá ocorrer com todo o equipamento ali “jogado”, pelo poder público.

Os aparelhos (novos) apropriados para ginástica, pagos com dinheiro público, estão abandonados em uma área também tomada por lixo, este, certamente descartado por alguns moradores da própria comunidade, em um indicativo inconteste de que a “teoria das janelas quebradas” (desordem gera desordem) ali se mostra verdadeira.

Da mesma forma que a falta de limpeza em certos locais públicos, como os banheiros do Terminal Rodoviário facilitam e ou incentivam o mau uso dos espaços, inclusive a depredação, o descuido com a limpeza pública naquele populoso bairro, é fator preponderante para este tipo de comportamento por parte de alguns populares.