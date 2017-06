Da redação

O grupo de dança da Academia Corpo e Movimento participou de mais um concurso no final de semana.

O Circuito Mineiro de Dança foi realizado no teatro do Colégio Salesiano, em Belo Horizonte. As apresentações dos bailarinos de Formiga ocorreram na sexta-feira (23). Somente neste dia, foram apresentadas 77 coreografias de academias de diversas cidades.

Da academia de Formiga, a coreografia Marry Poppins ficou com a terceira colocação, na categoria conjunto estilo livre juvenil, e a coreografia Chicago, em terceiro lugar, na categoria conjunto estilo livre adulto.

Os coreógrafos Guilherme Moreira e Valéria Montalvão destacaram a participação em mais um evento importante. “Ficamos felizes com os resultados alcançados no Circuito Mineiro de Dança. Nossos bailarinos mais uma vez brilharam se destacando em um evento tão disputado e nos enchendo de orgulho e ainda com Mary Poppins e Chicago, sendo as danças mais aplaudidas da noite”, destacaram.