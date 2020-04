A Secretaria de Saúde realizou na semana passada uma ação contra a dengue no bairro Alvorada. O trabalho, feito pela equipe de Endemias da pasta, é denominado bloqueio de transmissão, que ocorre em bairros com números altos de notificações da doença.

As ações intensificadas contaram com visitas de agentes às casas para remoção de recipientes que acumulam água parada e cobrimento de caixas d’água destampadas e aplicação de UBV Costal (Fumacê) em todo o bairro.

Segundo o Setor de Endemias, durante as visitas, foi constatado que em mais de 80% dos imóveis havia foco do mosquito Aedes aegypti. Dos 1.600 imóveis do bairro, 1.357 foram visitados e 249 estavam fechados. “91 caixas d’água foram encontradas destampadas. Desse total, 41 foram cobertas durante a ação e o restante já estão sendo tampadas nesta semana. Foram vistoriadas seis piscinas com larvas e retiradas nove caminhonetes de lixo dos imóveis”.

Ainda de acordo com o setor, é preciso haver mais colaboração dos moradores locais nas ações de prevenção à dengue. “Essa foi a segunda ação realizada no Alvorada pouco mais de um mês da primeira”, informou o setor.