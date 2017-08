Da Redação

A unidade 4 do projeto Tatame do Bem, localizada no bairro Geraldo Veloso, foi tema de trabalho escolar de um grupo de alunos do 2º ano do ensino médio integrado com o técnico em informática do IFMG campus Formiga.

A unidade que serve refeição para os alunos após o treino de jiu-jitsu foi objeto de pesquisa para os estudantes do IFMG desenvolverem uma redação sobre o tema “fome e a miséria no mundo e iniciativas de associações e projetos para diminuir a quantidade de pessoas em estado de carência e desnutrição”.

A pesquisa foi realizada pelos estudantes Bruna da Silva Cravo, Lívia Emanuelle de Assis Faria, Maria Eduarda Leal Silva, Mayra Carolina Arantes e Sabrina Julie Pimenta. Na oportunidade os alunos conversaram com voluntários do Tatame. “Escolhemos o projeto, pois a ação desenvolvida no Geraldo Veloso é muito importante tanto para os alunos quanto para os moradores do bairro”.

Os treinos da unidade 4 são realizados todas as terças e quintas-feiras. O Tatame do Bem conta com mais seis unidades instaladas em bairros carentes de Formiga.