Uma iniciativa solidária chamou a atenção na cidade de Arcos: uma placa, em frente a várias caixas de produtos de um sacolão, oferecendo os alimentos como doação. “Pegue o que precisar”, diz o letreiro que comoveu milhares de usuários na rede social. A publicação viralizou no Facebook.

De acordo com informações do portal BHAZ, o supervisor do estabelecimento contou um pouco mais sobre a iniciativa, que traz esperança em um momento de tantas notícias desanimadoras.

A foto publicada por Patrícia Caetano Diniz já tem mais de 32 mil compartilhamentos. As doações, no entanto, também são disponibilizadas na segunda unidade do estabelecimento na cidade e em outras duas lojas em Formiga.

O supervisor Daniel Castro explica que a iniciativa começou no início da pandemia, quando as primeiras medidas de restrição de atividades começaram a ser aplicadas.

“Com as notícias de que o comércio ia parar, com o risco de o pessoal ficar desempregado e passar fome, comecei com as doações na porta da loja. Depois que voltou a abrir, continuei fazendo internamente: quem passava lá pedindo, a gente dava. Desde a semana passada, com esse novo fechamento total, voltei a colocar na porta da loja”, explica o responsável pela ideia.

Bom exemplo

Daniel conta ainda que vários clientes também contribuem com o projeto, levando suas próprias doações. Agora, não são só produtos de hortifrúti que são disponibilizados nas portas dos estabelecimentos: “Tem gente que coloca arroz, feijão, produtos de cesta básica… Tem uma senhora que tem uma quitanda e doou vários biscoitos, roscas, bolinhos. E vem gente de vários lugares para pegar as doações”, completa.

O objetivo do supervisor também é estimular outros estabelecimentos a aderir à iniciativa, formando uma corrente de boas ações. “Por aqui, o pessoal está respeitando bastante, cada um pega o que precisa e ninguém está exagerando. Como fizemos nossa parte e isso viralizou, queria pedir para mais lugares fazerem o mesmo. Supermercados, hortifrútis, padarias, se todo mundo fizer um pouquinho, já ajuda”, finaliza.

Corrente do bem

Com a repercussão da foto no Facebook, a autora da publicação, passou a divulgar outras iniciativas que procuram ajudar as pessoas que foram afetadas financeiramente pela pandemia de Covid-19. É o caso do projeto Bom Samaritano, que distribui cestas básicas em Arcos, além de tentar ajudar essa população com seus custos de vida.

“Nós sempre ajudamos pessoas que passam por necessidades, que precisam pagar uma conta de luz, de água, um tratamento de saúde… Só que, na pandemia, vimos um número muito maior de pessoas nessa situação. Aí voltamos bem mais fortes, mais organizados. Só na última semana, conseguimos atender 30 famílias”, explica Maria Clara Faria, voluntária do projeto que surgiu em uma igreja da cidade.

“Quando a pessoa não tem condição de pagar alguma coisa, corremos atrás para tentar ajudar também. Fazemos tudo que está ao nosso alcance, que nós podemos, para ajudar”, detalha. De acordo com a jovem, cerca de 20 pessoas integram o projeto hoje. Antes, os voluntários passavam de casa em casa para pedir contribuições, mas, com a pandemia, a ação do projeto nas redes sociais ganhou mais força. Com a divulgação virtual, a iniciativa já foi compartilhada por uma influenciadora digital de Arcos e pela própria Patrícia, que também trouxe visibilidade ao Bom Samaritano.

‘Achava que só existia lá fora’

“Já temos muitas pessoas ajudando, na igreja também temos mais cestas básicas para entregar. O nosso pastor sempre teve essa vontade de ajudar as pessoas, desde 30 anos atrás, mas nem sempre conseguia, porque não tinha pessoas tão disponíveis para ajudar e para procurar ajuda. De vez em quando, uma pessoa ia pedir uma ajuda e ele fazia alguma coisa, mas era mais raro. Agora, estamos procurando as pessoas para ajudar, e aí vimos que Arcos estava necessitando muito. A gente achava que essas coisas existiam só lá fora, em outros lugares, mas olhamos para dentro da cidade e vimos que tem muita gente que precisa mesmo. A situação está muito difícil, é triste de ver. Por isso, a gente se consolidou agora, com a pandemia”, finaliza a voluntária.

Quem quiser ajudar o projeto pode entrar em contato com Maria Clara pelo telefone (37) 99872-9705.

Fonte: BHAZ