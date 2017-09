A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acccom) retomará os atendimentos dermatológicos em Formiga nesta quinta-feira (21).

O consultório itinerante ficará instalado na praça São Vicente Férrer e realizará gratuitamente diagnósticos de câncer de pele. O ambulatório estará na cidade até sábado (23) e atenderá das 8h às 12h.

As consultas tiveram início em Formiga na semana passada. Nos três primeiros dias de consultas 234 pessoas foram atendidas no consultório itinerante da associação. Dessas, 28 foram diagnosticadas com alguma suspeita de câncer e serão encaminhadas para Divinópolis em veículo cedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para fazer o diagnóstico basta comparecer no ambulatório nos dias e horários de funcionamento.

A ação está sendo desenvolvida em parceria com a Prefeitura.

São sintomas de câncer de pele: crescimento na pele de aparência elevada e brilhante, avermelhada, castanha rósea ou multicolorida; pinta preta ou acastanhada e que muda de cor, textura e tamanho; e manchas e feridas que não param de crescer e apresentam coceira, crostas, erosões ou sangramento.