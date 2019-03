O acesso à nascente histórica do rio São Francisco, no Parque Nacional da Serra da Canastra, via portaria 1, está interditado. A informação foi confirmada pelo Jornal da Onda.

O motivo é em decorrência ao período chuvoso e as condições precárias de trafegabilidade, com trechos com quedas de barreiras e atoleiros que têm causados transtornos à visitantes, inclusive com ocorrências de veículos atolados”.

O diretor do Parque, Fernando Augusto Tambelini Tizianel, explicou que durante o feriado de carnaval, diversos veículos abriram caminhos laterais à estrada principal. “O uso de caminhos alternativos tem gerado danos ao Parque Nacional. Por isso, decidimos pela interrupção do trânsito de veículos no trecho entre o Centro de Visitantes (Portaria 1 – São Roque de Minas) e Nascente Histórica do Rio São Francisco por tempo indeterminado, até que seja possível a recuperação da trafegabilidade da estrada principal e o isolamento de acessos de caminhos secundários”.