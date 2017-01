O acesso ao Facebook estava instável na tarde desta sexta-feira (13), afirmaram usuários. O problema, segundo relatos, ocorre na ferramenta de controle de páginas na rede social.

Administradores de perfis oficiais afirmam que não conseguem abrir novas páginas. Quando tentam carregar a rede social, deparam-se com o aviso: “Algo deu errado. Estamos trabalhando para consertar isso o mais rápido possível”.

“Um dia maravilhoso para os social media. Sexta 13 dando as caras”, reclamou uma usuária. “Minha página dando ‘mim acher’ e eu cheio de post pra programar”, brincou outro.

O site não chegou a sair do ar para usuários comuns. A instabilidade não foi captada por sites que acompanham se plataformas conectadas estão funcionando ou se caíram, como o “Is It Down Right Now”.

A página do Facebook para desenvolvedores, que acompanha o status de operação da rede social, também não acusou nenhum problema. Segundo a ferramenta de monitoramento, a última falha ocorreu em 9 de dezembro quando a API de marketing deixou de funcionar.