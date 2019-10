Na tarde deste domingo (27), por volta das 15h, uma Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis seguia para um atendimento e se envolveu em um acidente na rua Goiás, esquina com Mato Grosso, no Centro de Divinópolis.

De acordo com o condutor e com testemunhas, a ambulância seguia pela rua Goiás, com sinais sonoros e luminosos ligados. Ao passar pelo cruzamento, o motorista foi surpreendido pelo carro, tentou desviar, perdeu o controle e se chocou contra um poste.

Seguiam para atendimento o condutor socorrista, um técnico em enfermagem e duas acadêmicas de medicina. O condutor e técnico não tiveram ferimentos, e ajudaram no atendimento das vítimas. Uma das acadêmicas estava queixando dor abdominal devido ao trauma de cinto e a outra estava com um pequeno corte no lábio superior. As duas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas, com uma técnica do Samu tripulando a Unidade de Resgate (UR), para a UPA de Divinópolis. Não foi necessária imobilização.

Uma passageira do carro estava consciente, com escoriações. Ela recebeu imobilização padrão e também foi encaminhada na Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros, para o Hospital São Judas Tadeu em Divinópolis. As equipes a deixaram no hospital e depois seguiram com as acadêmicas para a UPA.

A condutora do veículo, de 30 anos, estava consciente, com escoriações e queixando dor no tornozelo esquerdo. Recebeu imobilização padrão e foi encaminhada por uma outra Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis, para o Hospital São Judas Tadeu em Divinópolis.

De acordo com o Samu, o acidente com a ambulância não causa prejuízo no atendimento à população. Imediatamente uma unidade reserva e equipe foram colocadas no lugar da ambulância acidentada.

Uma sindicância será aberta para investigação do acidente.

Imprimir