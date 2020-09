Acidente com ambulância é registrado na BR-354

Uma ambulância, do município de Rio Paranaíba, sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (16) na BR-354. O acidente foi registrado na altura do KM 268.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista da ambulância, de 43 anos, relatou que seguia no sentido Carmo do Paranaíba para Patos de Minas, com o giroflex de emergência ligado, quando ao iniciar uma ultrapassagem em uma carreta carregada com suínos, o motorista não deu preferência para a ambulância e realizou uma manobra que o forçou a fazer um movimento brusco para o lado esquerdo.

O motorista da ambulância perdeu o controle direcional do veículo, que passou sobre um trecho em obras, com bastante brita, caiu em uma valeta e bateu em um barranco às margens da rodovia.