Um motorista de 42 anos morreu após o caminhão que ele dirigia tombar na manhã desta segunda-feira (11), na BR-262 em Pará de Minas. O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do KM 405.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido Igaratinga/Pará de Minas, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 5 metros.

O motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O passageiro do caminhão, um jovem de 26 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu para o hospital de Pará de Minas.

O caminhão estava carregado de tijolos e teve sua carga totalmente espalhada, vindo a interditar parcialmente a pista.