Pelo menos 53 migrantes morreram e 59 ficaram feridos em acidente com um caminhão de mercadorias no sul do México, nessa quinta-feira (9).

“Até agora 53 pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas”, informou a Procuradoria-Geral da República do México em comunicado citado pela agência France-Presse, sem dar a nacionalidade das vítimas.

De acordo com a Proteção Civil do estado de Chiapas, onde ocorreu o acidente, as vítimas são da vizinha Guatemala.

O acidente aconteceu perto de Tuxtla Gutierrez, capital do estado sulista de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala.