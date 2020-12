Um acidente foi registrado na BR-354 na manhã desta quinta-feira (17).

Uma carreta baú Scania/R440 A6X2, com placas de Serra Alta/SC, seguia sentido Formiga/Arcos.

Na altura do km 492, ainda no município de Formiga, nas proximidades da Curva da Morte, o condutor de 38 anos, residente em Várzea Grande /MT, ao realizar uma curva, perdeu o controle direcional da carreta, que derrapou no asfalto e saiu da pista, parando em um matagal.

A pista estava molhada no momento do acidente. Não houve vítimas.