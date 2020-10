Um acidente com uma carreta bitrem emplacada em Patos de Minas foi registrado nessa segunda-feira (12), na BR-354.

A carreta estava carregada de sorgo em grãos e seguia de Bambuí para Iguatama. Na altura do km 425, ainda no município de Bambuí, o condutor de 34 anos, foi surpreendido quando o motorista de um caminhão que seguia à frente acionou o freio bruscamente.

Para não colidir contra a traseira do caminhão, acionou o freio da carreta e perdeu o controle direcional do veículo, que ziguezagueou na pista, vindo a segunda composição a tombar e derramar a carga no acostamento e sobre a vegetação.

Não houve vítimas e parte da carga foi liberada após ser dispensada pela seguradora.