Um jovem morreu em um acidente com uma motocicleta na madrugada desse domingo (21) em Campo Belo.

De acordo com informações do portal É Tudo Aqui, Jhonatas Martins Garcia, de 26 anos, estava com a família quando pegou a motocicleta de um amigo emprestada e saiu. A família dele ficou preocupada e decidiu ir atrás, avistando o jovem caído na estrada com a motocicleta.

Ele foi encaminhado para o hospital mais próximo e, ao chegar ao local, foi para a sala de emergência.