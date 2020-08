Um motociclista se envolveu em um acidente neste sábado (15), na LMG-827, rodovia de Bambuí.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor relatou que seguia pela rodovia, quando na altura do km 6, cruzou com um treminhão, que seguia sentido contrário.

Devido a quantidade de terra na rodovia, o veículo provocou muita poeira, dificultando a visibilidade do motociclista. Ele percebeu o referido caminhão parcialmente na contra mão de direção, e para não colidir frontalmente, realizou uma manobra à direita, perdendo o controle direcional da motocicleta e caindo ao solo.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária