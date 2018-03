Um acidente envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas nesta quinta-feira (15) na BR-262, em Nova Serrana. Um dos carros pegou fogo.

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, dois carros e um caminhão se envolveram no acidente. Um quarto veículo também foi atingido, mas o condutor fugiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Serrana, um carro conduzido por uma médica, de 27 anos, rodou na pista e atingiu o caminhão, que estava parado na rodovia.

Em outro carro, estavam dois bombeiros militares, que seguiam para o trabalho. Os militares sofreram fraturas e foram retirados do carro que pegou fogo. Um dos bombeiros foi encaminhado para o Hospital de Nova Serrana com ferimentos graves, mas não corre risco de morrer.

A médica e o outro bombeiro foram levados para um hospital em Bom Despacho, com ferimentos leves. O caminhoneiro não se feriu.

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas do veículo e o local foi isolado, mas não há interdição da pista.