Um acidente com um veículo de passeio foi registrado por volta das 6h30, desta sexta-feira (14), na rua Nossa Senhora da Abadia, bairro Água Vermelha, em Formiga.

O Samu foi acionado e, de acordo com a equipe, o motorista de 55 anos contou que teve perda de consciência no momento em que trafegava pela via e o carro subiu em um monte de areia.

O homem estava consciente, com pressão arterial alterada e escoriações pelo corpo.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a UPA de Formiga.