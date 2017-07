Um acidente envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas no início da noite deste sábado (15) no trevo que liga as cidades de Pimenta e Pains na MG 050.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Formiga (PMRv), o acidente ocorreu no KM 240. Um veículo Fiat Siena da cidade de Arcos seguia pela rodovia sentido Pimenta/ Formiga ao tentar cruzar o trevo teve a sua visão ofuscada por um indivíduo que se encontrava no canteiro central. Ao tentar realizar a travessia não percebeu o outro veículo, uma Parati da cidade de Pimenta e acabou colidindo com a lateral do carro.