Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em estado grave em um acidente na manhã desse domingo (7) no km 272 da MG-060, em Abaeté.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão com um caminhão pode ter sido provocada por uma fumaça na pista, causada por um incêndio no capim que fica às margens da rodovia.

Conforme a PMR, um carro seguia sentido Abaeté/Paineras, com quatro pessoas e, ao entrar na fumaça, foi atingido na traseira por um caminhão. As idades das vítimas não foram informadas.