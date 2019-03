Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (13), entre dois carros na Avenida Sanitária, no Centro de Arcos.

Segundo a equipe do Samu, três pessoas ficaram feridas: uma mulher, de 59 anos, estava consciente e com evidência de fratura no punho direito, um adolescente, de 14 anos, consciente queixava dor intensa no braço esquerdo, sem evidência de fraturas e um idoso, de 64 anos, consciente e sem evidências de fraturas.

As três vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Arcos.