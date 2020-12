Um acidente foi registrado na BR-354 entre Formiga e Campo Belo na sexta-feira (18).

Uma carreta Scania emplacada em Lages / SC transitava pela rodovia sentido Campo Belo/Formiga, quando na altura do KM 514, já no município de Formiga, o condutor de 42 anos, natural e residente em Lages/SC, ao realizar uma curva, deparou com um Rodotrem 9 Eixos Mercedes Benz / Actros, emplacado em Rio Verde/GO, transitando sentido contrário.

A segunda composição do referido Rodotrem, já encontrava-se tombada, lançando a carga de milhos em grãos na pista e ocupando parte da contramão.

Neste instante, o condutor da carreta Scania desviou para o acostamento à sua direita, mas não conseguiu evitar a colisão lateral. Parte da carga, foi saqueada por pessoas que passaram pelo local. Não houve vítimas.