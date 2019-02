Redação Últimas Notícias

Um acidente foi registrado nessa quinta-feira (21) na MG-50, no trevo de acesso à Itapecerica.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um homem de 26 anos seguia em uma pick-up sentido Divinópolis/Formiga e ao realizar uma curva no km 167,3, perdeu o controle direcional do veículo que saiu da pista e caiu em um buraco. De acordo com a PMRv, a pista estava molhada.

O condutor sofreu ferimentos leves.