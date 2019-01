UM automóvel Celta de Presidente Prudente/SP seguia pela rodovia MG-050, na tarde desta quinta-feira (3), sentido Formiga/Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na altura do km179, um quilômetro antes de chegar em Betânia, ao fazer uma curva, a condutora de 35 anos, residente no bairro Nova Granada em BH, perdeu o controle direcional do veículo, que saiu da rodovia e parou em um matagal.

A condutora não se feriu e o veículo foi retirado do local pelo guincho.