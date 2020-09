Uma colisão entre uma moto e um carro deixou cinco pessoas feridas e fechou a estrada para Casa Branca, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois veículos pegaram fogo e a estrada, que fica próxima Serra do Rola Moça, no sentido Mirante dos Viados, ficou fechada.

No local, segundo os bombeiros, há curvas bastante acentuadas. Três pessoas precisaram ser socorridas: uma mulher grávida de cinco meses, com queimaduras nas costas e nos braços; um idoso de 75 anos com escoriações e queimaduras nos braços e no rosto. Um outro homem também teve escoriações no rosto.

As chamas dos veículos passaram para a mata, mas o fogo foi controlado. O local onde se deu o acidente é área do Parque Serra do Rola Moça. A estrada está fechada para atendimento às vítimas do acidente.