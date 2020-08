Um acidente registrado na noite desse domingo (9), na rodovia de Martinho Campos sentido Abaeté, deixou uma vítima fatal.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Martinho Campos fez o atendimento do condutor do veículo, um homem de 35 anos. Ele estava inconsciente e com vários ferimentos.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o Pronto Atendimento na cidade, mas não resistiu e faleceu após dar entrada no hospital.

As causas do acidente não foram informadas.