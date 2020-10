Um acidente de carro foi registrado na estrada de Pontevila, em Formiga, na noite dessa sexta-feira (9).

O Samu foi acionado e no local, a equipe de Formiga encontrou quatro vítimas.

Um homem, que não teve a idade informada, estava com rebaixamento do nível de consciência, com várias escoriações pelo corpo.

Uma jovem, de 19 anos, estava consciente, se queixando de dor no tórax.