Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou uma vítima fatal e duas pessoas feridas no início da noite dessa sexta-feira (09) na Rua Divinópolis, Bairro Morro do Sol, em Itaúna.

De acordo com informações, o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção e acabou colidindo contra o carro. Com o impacto, a motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o Samu, o motorista do caminhão, de 39 anos, estava consciente, com pressão arterial alterada e escoriações nos braços. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves.

Um adolescente, que era passageiro do caminhão estava consciente e estável. Ele não quis ser encaminhado ao Pronto Atendimento.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou a limpeza da via.