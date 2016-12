Da Redação

Oito pessoas morreram após dois acidentes registrados nessa quarta-feira (14) na BR-381, em Oliveira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente ocorreu no quilômetro 623. Uma carreta bateu em um carro. No veículo de passeio, que tinha placa de São Paulo, havia quatro ocupantes. Três morreram na hora. O outro chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas morreu quando era levado para o Pronto Atendimento de Oliveira.

Por causa desse acidente, o trânsito ficou lento na via. A dois quilômetros do local, o motorista de uma carreta não conseguiu frear a tempo de evitar que o veículo batesse em um dos carros que aguardavam na fila do engarrafamento para seguir viagem. O carro atingido foi prensado contra outra carreta.

Um casal e duas crianças que estavam no veículo de passeio morreram. Três pessoas que estavam em outro carro que também aguardava na via foram socorridas e levadas para o hospital em Oliveira. Uma das vítimas não resistiu e faleceu à caminho do hospital.

Peritos da Polícia Civil compareceram aos locais dos dois acidentes. Outras quatro pessoas que estavam em veículos envolvidos nos acidentes, mas não se feriram, foram encaminhadas à delegacia em Oliveira para contar as versões delas sobre o ocorrido.

Os veículos foram removidos a um pátio credenciado ao Departamento de Trânsito (Detran). Os acidentes deixaram a pista parcialmente interditada. A PRF relatou engarrafamento de 12 quilômetros.