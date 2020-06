Um acidente foi registrado na rodovia 423 (sentido Velho do Taipa), em Pitangui, no início da manhã deste sábado (6), e deixou uma vítima fatal.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) encontrou duas vítimas.

O veículo ocupado pelo dois homens teria caído de uma ponte e ficou à beira de um córrego.

Um homem, de 41 anos, estava inconsciente e foi retirado do veículo com apoio da equipe do G3.