Duas mulheres ficaram feridas em acidente na tarde desta quarta-feira (8), envolvendo uma carreta e um veículo de passeio. A ocorrência foi registrada na MG 170, entre Arcos e Lagoa da Prata.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento. As vítimas estavam em um Fiat/Argo.

Uma delas, de 57 anos, estava consciente, apresentava um ferimento na testa, se queixava de dores em uma das pernas, em um dos braços e no tórax.

A outra mulher, uma idosa 84 anos, estava consciente e queixava-se de dor no tórax.