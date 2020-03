Um acidente envolvendo um caminhão carregado com repolho e um ônibus deixou 11 pessoas mortas e 17 feridos, na madrugada deste domingo (22) na BR-365, em Pirapora no Norte de Minas. O acidente aconteceu por volta das 2h, na altura do km 156.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Trans DPM, seguia de Londrina-PR para Itabaiana-SE, quando em determinado momento invadiu a pista contrária e foi atingido pelo caminhão.

Conforme o Corpo de Bombeiros, no ônibus haviam 27 pessoas, sendo que 11 morreram na hora e outras 16 tiveram ferimentos e foram conduzidas para o hospital de Pirapora. Já o motorista do caminhão foi socorrido em estado grave e encaminhado para a cidade de Montes Claros.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias das cidades de Pirapora, Ibiaí e Várzea da Palma.