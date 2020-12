Um acidente entre um caminhão e uma van deixou um bebê de 10 meses morto e quatro pessoas, entre elas uma criança de um ano, gravemente feridas na BR-352, nesta terça-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, o caminhão transportava uma grade niveladora que atingiu a van e provocou o acidente. O equipamento agrícola, de acordo com os militares, excedia 90 cm de cada lado do caminhão. A van, com passageiros de Santa Luzia estava com 14 pessoas.

A mãe da menina de 10 meses, de 29 anos, uma mulher de 40 anos, uma criança de um ano e um adolescente de 14 anos foram levados em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Abaeté.

A UPA informou que o adolescente foi transferido para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e que as duas mulheres foram para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.