Um acidente entre uma carreta e uma caminhonete, na manhã desta segunda-feira (11), deixou três pessoas feridas e a pista completamente interditada na BR-354, na altura de Pouso Alto, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, uma carreta carregada de minério e uma caminhonete colidiram. Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves.

Para quem passa pelo local, a PRF orienta que os veículos com destino a BR-116 (Via Dutra) e municípios da divisa São Paulo e Rio de Janeiro, devem pegar o desvio pela MG-383, no trevo de acesso à São Lourenço/MG, Km 308 da BR-267.

Fonte: O Tempo